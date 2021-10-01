شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقترب من أعلى مستوياته في عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقترب سعر الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته في عام أمام العملات الرئيسية أمس، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيقلص تدريجيا إجراءات التحفيز اعتبارا من نوفمبر المقبل.

وحقق الدولار، الذي يعتبر ملاذا آمنا، مكاسب كبيرة في جلستي التداول الأخيرتين وسط مخاوف من أن يسحب الاحتياطي الاتحادي دعمه للاقتصاد في وقت يتباطأ فيه النمو العالمي ويرتفع التضخم. وساهم ارتفاع عوائد سندات الخزانة في دعم الدولار.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 94.327 دون تغيير يُذكر عن مستواه أول أمس عندما بلغ 94.435 للمرة الأولى منذ أواخر سبتمبر العام الماضي.

وبلغت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات 1.5341 % قرب أعلى مستوياتها منذ منتصف يونيو الذي بلغ 1.5670 % يوم الثلاثاء.

وسجل الدولار 111.97 ين دون تغيير يُذكر عن سعره أول أمس الذي بلغ 112.05 ين لأول مرة منذ فبراير 2020.

والين في طريقه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ مارس.

واستقر سعر اليورو عند 1.15995 دولار قرب أدنى مستوياته في 14 شهرا البالغ 1.15895 دولار الذي سجله أول أمس.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.5 % إلى 0.7206 دولار بعد هبوطه بنسبة 0.9 % مساء الأربعاء مع ارتفاع أسعار الحديد الخام قبيل عطلة في الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني 0.1 % على 1.34357 دولار لكنه ظل قرب أدنى مستوياته في تسعة أشهر البالغ 1.3412 دولارا الذي سجله الليلة الماضية وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.