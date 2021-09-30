شكرا لقرائتكم خبر عن كا ما تريد معرفته عن كيفية الحصول على ماجستير الذكاء الاصطناعى من أكبر جامعة آسيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لطلاب كليات الهندسة والحاسبات منح في درجة الماجستير المهني من جامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا POSTECH-أكبر جامعة في آسيا والثالثة على العالم- في تخصص الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات للطلاب الملتحقين بمبادرة بُناة مصر الرقمية، ويقدم الخليج 365 أسئلة وأجوبتها عن المبادرة.





س- بدايةً ما هي مبادرة مصر الرقمية؟ج- منحة مجانية تقدم لألف طالبٍ متفوقٍ سنويًا من خريجي كليات الهندسة أقسام حاسبات أو إلكترونيات أو اتصالات أو طبية أو كليات حاسبات ومعلومات أو كليات علوم رياضة قسم حاسب آلي، والذين سيتم اختيارهم طبقا لشروط ومعايير قبول محددة ليبدأ إعدادهم بصفتهم كوادر شابة في عدة مجالات، منها علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلم الروبوتات والأتمتة، والفنون الرقمية.

وسيتم إلحاقهم ببرنامج تدريب خاص بتنمية المهارات القيادية والإدارية والذي من شأنه إعداد قادة مؤهلين للعمل في الهيئات المسئولة عن تحويل مصر إلى دولة رقمية من الطراز الأول، وسيتم ذلك باستخدام أحدث التقنيات في عملية التعلم ومن خلال تواجد الطلبة في حرم جامعي متطور مواكب في إمكانياته لأحدث الجامعات الذكية.





س- وما هي محاور المبادرة؟ج- تتكون المبادرة من أربعة محاور رئيسية وهى المحور التقنى والذى يحصل الطالب بمقتضاه على درجة الماجستير المهنى فى احدى التخصصات التالية :علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والفن المعمارى الرقمى والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية وذلك بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة؛ بينما يهدف المحور الثانى من المبادرة إلى بناء المهارات الشخصية الداعمة للجانب التقنى والتى من بينها مهارات القيادة والاتصال ومهارات العرض وقدرة التحدث أمام الجمهور وأيضا تزويد الطالب بمقدمة أساسية عن مفاهيم الأعمال ووظائف الأعمال الرئيسية، ويعنى المحور الثالث بإكساب الطلاب مهارات اللغة الإنجليزية، فيما يتمثل المحور الرابع للمبادرة فى التدريب العملى بهدف اكتساب الخبرة العملية.





س- وما هو الهدف من المبادرة؟ج- تسعى مبادرة بُناة مصر الرقمية إلى تمكين الجيل القادم من الشباب المصري خريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات ليصبحوا قادة على مستوى عالمي قادرين على تنفيذ الرؤية الرقمية لمصر، بالتعاون مع عدد من الجامعات الدولية المرموقة لإعداد الكفاءات الشابة فى أحدث علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





س- متى ستبدأ الدراسة في منحة ماجستير الذكاء الاصطناعي؟ج- تبدأ الدراسة فى الفصل الدراسى ربيع 2022 عبر منظومة الكترونية تفاعلية؛ وتشمل المقررات الدراسية تخصصات تعلم الآلة والتطبيقات والواقع الافتراضى وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعى والتنقيب على البيانات، الدفعة الأولى من المبادرة ستتخرج مارس القادم.





س- ولماذا تم اختيار شركة جامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا للحصول على الماجستير؟ج- جامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا والمعروفة باسم "بوستك" تعد من أعرق الجامعات البحثية فى كوريا، وتأسست الجامعة فى عام 1986 ولديها أبحاث رائدة فى مجالات العلوم والهندسة، وذلك إلى جانب أنشطتها الخاصة بإتاحة التدريب المتميز للقيادات على المستوى العالمي، وتعد من أفضل 100 جامعة على مستوى العالم حيث تشغل المركز 81 فى التصنيف العالمى للجامعات، وتحظى بشراكات مع 140 مؤسسة من 34 دولة ومنها أستراليا وكندا والصين والدنمارك وفرنسا وألمانيا واليابان وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

س- وما هي أهمية حصول الشباب على درجة الماجستير في الهندسة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات؟

ج- حصول الشباب على درجة الماجستير من جامعة "بوهانج للعلوم والتكنولوجيا" الكورية في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات للشباب المصري والذي يعد هو العمود الفقري لاستدامة نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري، كما سيشجع التعاون بين مجتمع الأعمال والأوساط الأكاديمية لخلق قيمة مضافة في صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتوسيع نطاق وقاعدة المهارات عالية القيمة في مختلف المسارات التكنولوجية.