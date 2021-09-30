شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. جدول زمنى لتخصيص السيارات الجديدة للمستفيدين بمبادرة «إحلال المركبات» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الخميس 30 – 9- 2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها إعلان وزارة المالية عن جدول زمنى لتخصيص السيارات الجديدة للمستفيدين بمبادرة إحلال المركبات، وكذلك إعلان جهاز الإحصاء عن أن العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة فى مصر هو 74.3 سنة.

أكد أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال السيارات بوزارة المالية، المدير التنفيذى لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، أن هناك جدولًا زمنيًا لتخصيص السيارات الجديدة خلال الأشهر المقبلة للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات؛ وذلك بعد الأزمة العالمية لنقص الرقائق الإلكترونية التي حدثت في صناعة السيارات، وأدت إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية في العديد من شركات تصنيع السيارات حول العالم بنسبة تتجاوز ٤٠٪ وفقًا للتقارير الدولية والمحلية المتخصصة في هذا المجال، وآخرها التقرير الصادر عن غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، الأمر الذى ألقت معه الأزمة بظلالها على شركات السيارات المشاركة في المبادرة.

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمسنين (60 سنة فأكثر) الذي حددته الأمم المتحدة في اجتماعها يوم 14 ديسمبر عام 1990 ليكون يوماً عالمياً للمسنين، بهدف تسليط الضوء على الإسهامات الكبيرة التي يقدمها المسنون في التنمية الشاملة داخل المجتمع، والتعرف علي أهم القضايا التي تتعلق باحتياجاتهم والخدمات المقدمة لهم.

أشادت وفود من هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك خلال زيارة قامت بها الوفود الأربعة بتنسيق من وزارة المالية لمدينة بورسعيد لمدة 3 أيام اختتمت اليوم الخميس، حيث تفقدت عددًا من المنشآت الصحية ببورسعيد، والتي تطبق بها منظومة الرعاية الصحية الجديدة وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، شملت مستشفي النصر التخصصي للأطفال، والرمد التخصصي ومركزي طب أسرة العرب وعلى بن أبى طالب.

البريد يوقع بروتوكول لتوفير خدمات البيع والتقسيط

وقعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع شركة "بي تك" للتجارة والتوزيع يهدف إلى تقديم خدمات البيع النقدي والتقسيط للعاملين بالبريد المصري بالإضافة إلى تحصيل الأقساط من عملاء شركة "بي تك" عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

ووقع البروتوكول المهندس إيهاب أبوبكر نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للتحول الرقمي والدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "بي تك".

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، أمس الأربعاء، مي علي بابكر، مديرة المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بعد تسلمها مهامها بالقاهرة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية لمتابعة تطورات العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومتابعة محفظة التعاون الإنمائي المشتركة بهدف دعم رؤية الدولة التنموية.

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديوكونفرنس توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وجامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا POSTECH لمنح درجة الماجستير المهنى فى الهندسة فى تخصص الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات للطلاب الملتحقين بمبادرة بُناة مصر الرقمية.

أشاد أعضاء مجلس إدارة المجلس التصديري للملابس الجاهزة بالاتفاق الذى توصل إليه المجلس مع وزارة المالية، لإضافة فقرة ثانية للمادة 158 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، والتي تتيح قبول الضمانات بنسبة لا تقل عن 60% من قيمة الضريبة الجمركية منها 30% ضمانات نقدية أو مصرفية بدلاً من 100% وذلك بالنسبة للاقمشة الجاهزة.

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إطلاق الدفعة الرابعة والأخيرة من برنامج " تنمية وتطوير القدرات البشرية بقطاع التعدين" الذى تنفذه هيئة الثروة المعدنية بالتعاون مع شركة إنبى فى إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين والذى يهدف إلى تنمية المهارات الإدارية والتكنولوجية للمتدربين للاستفادة المثلى من اقتصاديات صناعة التعدين.