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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 230 زيارة ميدانية نفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية على منشآت القطاع الخاص في مدن ومحافظات المنطقة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. وأسفرت زيارات فرق التفتيش الميداني بفرع الوزارة بالمنطقة عن ضبط 22 مخالفة لأنظمة العمل، وتوجيه 12 إنذارا لمنشآت مخالفة.



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