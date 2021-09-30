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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مركز تمكين المرأة بغرفة الشرقية، نظم برنامجا تدريبيا متخصصا في الجوانب المالية بعنوان «قراءة القوائم المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وتناول البرنامج عناصر النظام المحاسبي المتكون من المدخلات وهي البيانات المالية الناتجة عن الأحداث الاقتصادية، والمعالجة وهي العمليات المستندية وتشمل التحليل والتسجيل والترحيل والترصيد والتدوير والتبويب، إضافة إلى المخرجات وهي القوائم المالية الأربعة وهي الدخل والميزانية وحقوق الملكية والتدفقات النقدية.



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