11.3 % معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثاني 2021

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة (السعوديين وغير السعوديين) ارتفاعا طفيفا خلال الربع الثاني من عام 2021، ليصل إلى 6.6%، مقارنة مع 6.5% في الربع الأول من ذات العام، فيما سجل تراجعا مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي، حيث بلغ حينها 9.0%، وهو ما يشير إلى تراجعه بمقدار 4.2 نقطة من مستواه أثناء بداية جائحة كورونا ، وذلك من واقع تقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة العامة للإحصاء بشكل ربع سنوي.

وكشفت نتائج المسح انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين للربع الثاني من عام 2021؛ حيث بلغ 11.3% مقارنة بـ 11.7% في الربع الأول من العام الجا ري، مسجلا أقل مستوى خلال السنوات العشر السابقة.

وأظهرت نتائج المسح انخفاض معدل البطالة للسعوديين الذكور؛ حيث بلغ 6.1% مقارنة بـ 7.2% في الربع الأول، في حين ارتفع معدل البطالة للسعوديات الإناث إلى 22.3% مقارنة مع 21.2% في الربع الأول.

واستحوذ القطاع العام على 26.6% من إجمالي المشتغلين بنهاية الربع الثاني 2021، بينما بلغت نسبة المشتغلين في القطاع الخاص 53%. وتوزع السعوديون على 54.8 % في القطاع العام و43.4 % في القطاع الخاص، بينما توزع غير السعوديين على 60.8 % في القطاع الخاص و35.4 % في قطاعات أخرى.

وأوضحت نتائج المسح أن معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان (السعوديين وغير السعوديين) للربع الثاني من عام 2021؛ بلغ 60.8% من واقع تقديرات مسح القوى العاملة مقارنة بـ 61.1% في الربع الأول من نفس العام. فيما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث) نحو 49.4%.

وبينت النشرة ارتفاع في معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات الإناث؛ حيث بلغ 32.4% مقارنة بـ 32.3% في الربع السابق، في حين انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور؛ حيث بلغ 65.7% مقارنة بـ 66.2% في الربع السابق.

وتعتمد نشرة سوق العمل، في نتائجها على مصدرين للبيانات: الأول من خلال تنفيذ مسح أُسري تجريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة من الأسر.

أما مصدر البيانات الثاني، فيتمثل في البيانات والمعلومات المسجلة والمحدَّثة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، والناتجة من خلال عمليات التسجيل والتوثيق الرسمي الالكتروني الـمتبع في هذه الجهات، وتشمل كل من: (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني).