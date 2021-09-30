زيادة كبيرة بأسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفعت أسعار الذهب في مصر فى منتصف تعاملات اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021، بقيمة تراوحت بين 11 جنيهَا إلي 15 جنيهَا، بينما زاد عيار 21 بقيمة بلغت 13 جنيهًا بسعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وسجل عيار 24 نحو 882 جنيه، وعيار 21 سجل 772 جنيها، وعيار 18 سجل 662 جنيه، والجنيه الذهب سجل 6176 جنيها.

وجاء هبوط الذهب في مصر بعد انخفاض سعر الذهب عالميًا إلى مستويات 1723 دولار، بعد أن لامس مؤشر الدولار أعلى مستوياته في 11 شهرا عند 93.891 الأمر الذى يزيد من تكاليف حيازة الذهب.

ويتساءل بعض المواطنين ممن يرغبون في الاستثمار بشراء الذهب عن الوقت المناسب لشراء الذهب محليًا، خاصة بعدما تراجعت أسعار الذهب في مصر بما يتجاوز الـ40 جنيهًا بسعر الجرام الواحد دون المصنعية.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات سابقة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إنه حتى الآن لا توجد أي مؤشرات اقتصادية ممكن أن تؤثر على أسعار الذهب العالمية وبالتالي انعكاسها محليًا، لذلك فالوقت حاليًا مناسب جدًا لمن يرغب في شراء الذهب.

وأضاف نائب رئيس شعبة صناعة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الذهب العالمية تشهد حاليًا حالة من الاستقرار وذلك عقب الانخفاض الذي شهدته أسعار الذهب العالمية في أعقاب قرار الفيدرالي الأمريكي.

وتابع نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه مع إقبال المواطنين على شراء الذهب حدث رواج في السوق المحلي، وبالتالي ارتفاع في الطلب على الذهب مع تراجع وانخفاض المعروض، الأمر الذي أدى لارتفاع أسعار الذهب محليًا في حدود الـ8 جنيهات بالجرام دون المصنعية.

يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه الأسهم الأمريكية خسائر بقياس أسبوعي، حيث بدأ المستثمرون في دراسة إمكانية الإعلان عن الخفض التدريجي المبكر لبرنامج الاحتياطي الفيدرالي لشراء الأصول خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادم وأيضًا نتيجة لتأثير الإجراءات الصارمة التنظيمية في الصين.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 نحو 0.57% ليصل إلى أدنى مستوى له منذ شهر، بالمثل، تراجع مؤشر ناسداك المركب Nasdaq للأسهم التكنولوجية الكبرى بنسبة 0.47%، أما مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones index، فقد شهد انخفاضًا أقل بين المؤشرات الرئيسية، حيث هبط بنسبة 0.07% فقط، سجل مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق انخفاضا بسيطاً إلى مستوى 20.81 نقطة (-0.14) لكنه لا يزال أعلى من متوسطه في عام 2021 البالغ 19.69 نقطة.

واتبع مؤشر STOXX 600 اتجاه نظرائه في الولايات المتحدة حيث خسر -0.96%، متراجعًا عن المستويات القياسية التي وصل إليها في 13 أغسطس الماضي.

كما انخفض مؤشر مورغان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EMبنسبة 2.26%، ليسجل أعلى معدل هبوط أسبوعي منذ شهر، على خلفية صدور بيانات اقتصادية صينية خلال الأسبوع أضعف من المتوقع. ينتظر أيضًا المتعاملون بالأسواق نتيجة اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع للحصول على رؤية أفضل بشأن المسار المستقبلي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.