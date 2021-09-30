شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح مرتفعة مع بيانات اقتصادية إيجابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على ارتفاع اليوم الخميس في نهاية شهر صعب بفضل بيانات اقتصادية إيجابية للنمو، بينما يركز المستثمرون على مفاوضات بشأن التمويل في واشنطن لتفادي إغلاق الحكومة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 77.26 نقطة بما يعادل 0.22 بالمئة إلى 34467.98 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 11.21 نقطة أو 0.26 بالمئة إلى 4370.67 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 70.16 نقطة أو 0.48 بالمئة إلى 14582.60 نقطة.