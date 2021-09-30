شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أسهم السعودية والبحرين ودبي بختام تعاملات سبتمبر.. وهبوط الكويت وأبو ظبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر سبتمبر، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.98% رابحًا 112.11 نقطة ليغلق عند مستوى 11495.76 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.14% رابحًا 2.34 نقطة ليغلق عند مستوى 1705.56 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.67% رابحًا 18.96 نقطة ليغلق عند مستوى 2845.49 نقطة، فيما تراجعت بورصتي أبو ظبي والكويت.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.98% رابحًا 112.11 نقطة ليغلق عند مستوى 11495.76 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.08% خاسرًا 257.36 نقطة ليغلق عند مستوى 23652.32 نقطة، وبلغ حجم التداول 181.9 مليون سهم بقيمة 6.7 مليار ريال.

وصعد 14 بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الاتصالات بنسبة 1.95%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.64%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.06%، ثم قطاعي النقل والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.84%، 0.8%، على التوالي، ثم قطاعي المواد الأساسية والرعاية الصحية بنسبة 0.77%، 0.71%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.65%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.42%، ثم قطاعات إدارة وتطوير العقارات وتجزئة الأغذية وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.34%، 0.32%، 0.31%، على التوالي، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.23%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.19%.

فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.83%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.92%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.43%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.39%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.29%، ثم قطاعي الصناديق العقارية المتداولة والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.04%، 0.02%، على التوالي.

وقفز 132 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "سلوشنز" بنسبة 29.93%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 4.18%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 3.83%، وتراجع 55 سهمًا على رأسها سهم "عسير" بنسبة 4.05%، ثم سهم "الأهلي ريت1" بنسبة 2.25%، ثم سهم "الأبحاث والإعلام" بنسبة 1.94%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 462.6 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرين

كما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.14% رابحًا 2.34 نقطة ليغلق عند مستوى 1705.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.7 مليون سهم بقيمة 812.8 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الاتصالات بنسبة نمو 13.87% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.5%، ثم قطاع العقارات بنسبة نمو 13.26% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.56%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 11.96% مدفوعًا بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.85%.

كما ارتفع قطاع المال بنسبة نمو 6.1% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية وبنك البحرين الوطني بنسبة 0.5%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.2%، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 5.66% مدفوعًا بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.23%، فيما تراجع سهم المصرف الخليجي التجاري وحيدًا بنسبة 1.45%.

بورصة دبي

وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.67% رابحًا 18.96 نقطة ليغلق عند مستوى 2845.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 80.6 مليون سهم محققة ما قيمته 185.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2507 صفقة لعدد 33 سهمًا، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 5.07%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.92%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.80%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع السلع بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعي النقل والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.9%، 0.42%، على التوالي.

وقفز 17 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 14.87%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 10.70%، وتراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3.55%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 1.81%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 13.4 مليون ورقة بقيمة 54.3 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.24%.

بورصة أبو ظبي

فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.41% خاسرًا 31.81 نقطة ليغلق عند مستوى 7698.817 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليار درهم عند مستوى 1.339 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 306.2 مليون سهم بقيمة 5.1 مليار درهم عبر تنفيذ 5362 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها البنوك بنسبة 1.25%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.55%، يليه قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 1.16%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.83%، ثم قطاعي التأمين والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.16%، 0.13%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.03%.

وارتفع 17 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 14.86%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 7.94%، ثم سهم "شركة الشارقة للتأمين" بنسبة 7.69%، وتراجع 18 سهمًا على رأسها سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 7.34%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 3.45%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 3.25%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 385.2 مليون درهم.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.12% خاسرًا 8.04 نقطة ليغلق عند مستوى 6864.83 نقطة، ونزل مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% خاسرًا 8.40 نقطة ليغلق عند مستوى 7496.50 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.13% خاسرًا 7.46 نقطة ليغلق عند مستوى 5618.67 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.13% خاسرًا 7.84 نقطة ليغلق عند مستوى 5886.48 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 371 مليون سهم بقيمة 61.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14939 صفقة، وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التأمين بنسبة 1.14%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.59%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.20%، ثم قطاعي الاتصالات والخدمات المالية بنسبة 0.15%، 0.14%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.72%، ثم قطاعي المنافع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.42%، 0.41%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.27%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.13%، وأخيرُا قطاع الصناعة بنسبة 0.08%.