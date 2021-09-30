شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة مواد البناء تبحث مع الرئيس الجديد لهئية المواصفات والجودة آليات التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وفد مجلس ادارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية اجتماعا مع الرئيس الجديد للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة دكتور مهندس خالد صوفي.

وتناول اللقاء اليات التعاون بين الهيئة وغرفة مواد البناء وطلب عمل لجنة لمتابعة المواصفات واشتراطات الجودة وتوفير المعلومات والبيانات عن الاصدارات الجديدة للهئية وتوفيرها لكل اعضاء الغرفة في كل مجالات صناعات مواد البناء.

وأكد وفد مجلس إدارة الغرفة أنه تم الاتفاق علي دراسة عمل ألية تهدف إلي فتح قناة اتصال دائم بين الهيئة والغرفة لمساعدة الأعضاء في تذليل اية مشاكل قد تطرأ والتنسيق مع الهيئة لحلها فضلا عن اقامة فاعليات وورش عمل مشتركة للتوعية بكل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس العالمية واشتراطات الجودة الشاملة.

قدم أعضاء مجلس إدارة الغرفة التهنئة للدكتور خالد صوفي علي توليه إدارة الهيئة وأكدوا حرص الغرفة علي استمرار التعاون بين الجانبين وخدمة المجتمع الصناعي وبالاخص قطاع مواد البناء.

وحضر اللقاء الذي عقد بمقر الهيئة المهندس إسماعيل لقمة عضو مجلس الإدارة ورئيس شعبة المواسير وهشام مدكور أبو العز عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة الغرفة ونادية عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة والمهندس علي سنجر عضو مجلس الإدارة ورئيس شعبة الحراريات والطوب والدكتور حاتم المنوفي المدير التنفيذي للغرفة.