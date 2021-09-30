شكرا لقرائتكم خبر عن بورصتا دبي وأبو ظبي يقرران تمديد جلسة التداول إلى 5 ساعات اعتبارًا من الأحد والان مع تفاصيل الخبر
ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.67% رابحًا 18.96 نقطة ليغلق عند مستوى 2845.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 80.6 مليون سهم محققة ما قيمته 185.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2507 صفقة لعدد 33 سهمًا، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 5.07%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.92%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.80%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع السلع بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعي النقل والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.9%، 0.42%، على التوالي.
وقفز 17 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 14.87%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 10.70%، وتراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3.55%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 1.81%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 13.4 مليون ورقة بقيمة 54.3 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.24%.
وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها البنوك بنسبة 1.25%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.55%، يليه قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 1.16%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.83%، ثم قطاعي التأمين والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.16%، 0.13%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.03%.
وارتفع 17 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 14.86%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 7.94%، ثم سهم "شركة الشارقة للتأمين" بنسبة 7.69%، وتراجع 18 سهمًا على رأسها سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 7.34%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 3.45%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 3.25%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 385.2 مليون درهم.