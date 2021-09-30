شكرا لقرائتكم خبر عن بورصتا دبي وأبو ظبي يقرران تمديد جلسة التداول إلى 5 ساعات اعتبارًا من الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بورصتا دبي وأبو ظبي، تطبيق قرار تمديد جلسة التداول إلى 5 ساعات يوميًا بدلًا من 4 ساعات اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 3 أكتوبر المقبل، لتبدأ جلسة التداول عند العاشرة صباحًا وتنتهي عند الثالثة بدلًا من الساعة الثانية من بعد الظهر، وذلك في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى زيادة تنافسية وجاذبية أسواق المال في الإمارات وتعزيز الأنشطة الاستثمارية.

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.67% رابحًا 18.96 نقطة ليغلق عند مستوى 2845.49 نقطة، وبلغ حجم التداول 80.6 مليون سهم محققة ما قيمته 185.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2507 صفقة لعدد 33 سهمًا، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 5.07%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.92%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.80%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع السلع بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاعي النقل والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.9%، 0.42%، على التوالي.

وقفز 17 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 14.87%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 10.70%، وتراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3.55%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 1.81%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 13.4 مليون ورقة بقيمة 54.3 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.24%.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.41% خاسرًا 31.81 نقطة ليغلق عند مستوى 7698.817 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 3 مليار درهم عند مستوى 1.339 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 306.2 مليون سهم بقيمة 5.1 مليار درهم عبر تنفيذ 5362 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها البنوك بنسبة 1.25%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.55%، يليه قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة 0.13%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 1.16%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.83%، ثم قطاعي التأمين والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.16%، 0.13%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.03%.

وارتفع 17 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 14.86%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 7.94%، ثم سهم "شركة الشارقة للتأمين" بنسبة 7.69%، وتراجع 18 سهمًا على رأسها سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 7.34%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 3.45%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 3.25%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 385.2 مليون درهم.