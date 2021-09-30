شكرا لقرائتكم خبر عن البريد يوقع بروتوكول لتوفير خدمات البيع والتقسيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع شركة "بي تك" للتجارة والتوزيع يهدف إلى تقديم خدمات البيع النقدي والتقسيط للعاملين بالبريد المصري بالإضافة إلى تحصيل الأقساط من عملاء شركة "بي تك" عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

ووقع البروتوكول المهندس إيهاب أبوبكر نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للتحول الرقمي والدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "بي تك".

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: إن هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين واستكمالًا لجهود البريد المصري نحو تطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة بالإضافة إلى ترسيخ الدور المجتمعي للبريد المصري في التيسير علي المواطنين.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن هذا البروتوكول سيقدم العديد من المميزات للعاملين بالبريد المصري بالإضافة إلى عملاء شركة "بي تك" الحاليين والجدد والتجار المتعاملين مع الشركة حيث إنه فور تفعيل البروتوكول سيتمكن العملاء من سداد الأقساط و توريد إيداعات التجار عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، كما يشمل البروتوكول تقديم خدمات النقل والتوصيل لعملاء شركة "بي تك" ونقل الطرود البريدية من وإلى المركز الرئيسي وفروع الشركة بالاعتماد على أسطول النقل اللوجستي للبريد المصري.

ومن جانبه قال الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بي تك: إن البروتوكول سيمنح العاملين بالبريد المصري فرصة كبيرة للاستفادة من العروض التي تقدمها شركة "بي تك " لأنظمة التقسيط المختلفة التي تناسب جميع الفئات، بالإضافة إلى الخصومات على الدفع الكاش لجميع أنواع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية".