شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. وعيار 21 يسجل 760 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس عند مستويات ختام تداولات أمس مع استمرار استقرار السعر العالمي للمعدن الأصفر عند 1723 دولار وقت صياغة هذه السطور.

أسعار الذهب اليوم:عيار 24 سجل 868.5 جنيه.

عيار 21 سجل 760 جنيها.

عيار 18 سجل 651.5 جنيه.

الجنيه الذهب 6080 جنيها.

أونصة الذهب 1723 دولار.

سيتم الإعلان عن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي وغير التصنيعي في الصين ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي من Caixin في الصين والقراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة وهو ما قد يكون مؤثر علي حركة الذهب.

كما سيتم إعلان القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا وفرنسا، والقراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، وإعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، ومؤشر مديري المشتريات في شيكاغو في الولايات المتحدة وخطابات لعدد من صنّاع السياسة بالفيدرالي الأمريكي ومؤشر تانكان التصنيعي وغير التصنيعي في اليابان.