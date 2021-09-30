شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة التعليم بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت أمانة المنطقة الشرقية، قطعة الأرض رقم (خ1) بمساحة 38.844 متراً مربعاً بحي الخبر الغربي لصالح وزارة التعليم .

وأكدت أمانة الشرقية حرصها على استكمال جميع الإجراءات اللازمة منذ إصدار القرارات لحين الانتهاء من إنشاء المباني المخصصة لتلك الإدارات، وتوفير وإيجاد جميع المرافق الخدمية والحكومية اللازمة للمواطنين والمقيمين، مشيرةً إلى أنها أبلغت الجهة المعنية لتفعيل القرار، ومخاطبتها لاستكمال بقية الإجراءات، وعمل جسات التربة قبل طلب الترخيص، والشروع في البناء في الوقت الذي باشرت الإدارات المختصة بالأمانة مهامها لاستكمال بقية الإجراءات النظامية اللازمة، ومخاطبة كتابة العدل للإفراغ وتسجيل الموقع باسم أملاك الدولة لصالح تلك الجهة بالمنطقة الشرقية.