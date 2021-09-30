شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "سلوشنز" يرتفع عند 196.20 ريال وطلبات الشراء تصل إلى 5 ملايين سهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز"، جلسة اليوم الخميس، بنسبة 30 % عند 196.20 ريال.

وبلغت طلبات الشراء على السهم نحو 5 ملايين سهم.

وشهد السوق السعودي "تاسي" اليوم الخميس إدراج وبدء تداول أسهم "الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز"، بالرمز 7202 ضمن قطاع التطبيقات وخدمات التقنية، على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/-10%.