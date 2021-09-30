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سعر الحديد اليوم الخميس.. الطن بين 14300-14700 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 30 -9-2021  استقرارا في الأسعار في ظل زيادة المعروض من جميع الأصناف والانواع بحسب ما اكدته الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية. 

 

وتراوحت أسعار الحديد بين 14200- 14600جنيه تسليم أرض مصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيها للطن. 

 

أما أسعار الأسمنت الأسود فتراوحت بين 880- 1100جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وسجل الأسمنت "الأبيض" فيتراوح الطن بين 2350-2450 جنيها للمستهلك، وسعر الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700جنيها تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن. 

 

استقرت أسعار الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وسجلت أسعار الطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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