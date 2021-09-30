شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس 30-9-2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 30-9-2021، تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والانخفاض أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث استقر سعر الدولار عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وثبت أيضا سعر صرف الريال السعودى عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى ليسجل اليوم 18.13 للشراء، 18.27 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.23 للشراء، 18.40 جنيه للبيع.

كما انخفض أيضا سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ليسجل 20.99 جنيه للشراء، 21.18 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.12 جنيه للشراء، 21.33 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:​​

سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليومانخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، لـ 18.13 للشراء، 18.27 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.23 للشراء، 18.40 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ليسجل 20.99 جنيه للشراء، 21.18 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.12 جنيه للشراء، 21.33 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدينار الكويتى اليوماستقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند سعر 49.27 جنيه للشراء، و52.24 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.