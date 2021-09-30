شكرا لقرائتكم خبر عن 1.1مليار جنيه لتنفيذ خدمات صرف صحى لـ14 قرية بالفيوم ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الشركات الحكومية جهودها لتنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة حياة كريمة، خاصة فى مجالات مباه الشرب والصرف الصحى، والمرافق العامة لتقديم الخدمات، لنحو 52 مليون مواطن في مختلف القرى والنجوع.

وحول تنفيذ خدمات الصرف الصحى لـ14 قرية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، كشف المهندس نشأت مرسى، الرئيس التنفيذى لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إنه جارى تنفيذ مشروعات صرف صحى وتنفيذ محطات معالجة بقيمة نحو 1.150 مليار جنيه، حيث تم اسناد مشروع تصميم وتنفيذ محطة صرف معالجة صحى، ‬قصر الباسل بطاقة 10/15 ألف متر مكعب يومى، بجانب مشروعى صرف صحى قريتى الحامدية وقصر الباسل، وذلك بتكليف من الهيئة العامة لمشروعات المياه والصرف الصحى.

وأضاف المهندس نشأت مرسى، فى بيان له اليوم، إنه سيتم تصميم وتنفيذ محطة صرف صحى عتامنه المزارعه بطاقة من 20/30 ألف متر مكعب يومى، وتنفيذ مشروع صرف صحى قرى الغابة، منشأة حلفا، مطول، بحر أبو المير، منشأة صبرى،خلف، عتامنة المزارعة، اهريت الغربية، كما سيتم تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقرى الحسينية، الونايسة، منشأة ظافر، ومنشأة سيف النصر.