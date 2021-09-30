شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “الإحصاء”: انخفاض معدل البطالة إلى 11,3% خلال عام 2021 والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - واس:

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAUT) نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2021م، وذلك وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه الهيئة بشكل ربع سنوي.

وكشفت النتائج استمرار تعافي الاقتصاد وتحسن سوق العمل في المملكة، التي تضررت كغيرها من دول العالم بسبب تأثير جائحة كورونا، كما أظهرت النتائج بلوغ معدل بطالة إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين (15 سنة فأكثر) (6.6%) خلال الربع الثاني من عام 2021م، مقارنةً بـ (9.0%) خلال الربع الثاني من عام 2020م، وذلك من واقع تقديرات مسح القوى العاملة.

وكشفت نتائج المسح انخفاض معدل البطالة الإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021م؛ حيث بلغ (11.3%) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة مقارنةً بـ (11.7%) في الربع السابق.

وفي ذات السياق، أظهرت نتائج المسح انخفاض معدل البطالة للسعوديين الذكور (15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021م؛ حيث بلغ (6.1%) مقارنةً بـ (7.2%) في الربع السابق، في حين بلغ معدل البطالة للسعوديات الإناث (15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021م (22.3%).

وأوضحت نتائج المسح أن معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان (السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021م؛ حيث بلغ (60.8%) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة مقارنة بـ (61.1%) في الربع الأول من نفس العام.

ووفقًا لنتائج مسح القوى العاملة للربع الثاني من عام 2021 م، فقد بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الذكور (15 سنة فأكثر) (79.2%)، وأشارت النتائج أن معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021م؛ بلغ (49.4%) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة.

من جانب آخر، فقد بينت النشرة ارتفاع في معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات الإناث (15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021م؛ حيث بلغ (32.4%) مقارنةً بـ (32.3%) في الربع السابق، في حين انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور (15 سنة فأكثر) للربع الثاني من عام 2021م؛ حيث بلغ (65.7%) مقارنةً بـ (66.2%) في الربع السابق.

وحول نشرة سوق العمل، أوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أنها تعتمد في نتائجها على مصدرين اثنين للبيانات: المصدر الأول من خلال تنفيذ مسح أُسري تُجْريه الهيئة يندرج تحت تصنيف (الإحصاءات الاجتماعية) ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة ممثِّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في المملكة من الأسر، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عدد من الأسئلة، ومن خلاله يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15 سنة فأكثر) المستقرين في المملكة، وتقدير السكان النَّشِطين وغير النَّشِطين اقتصاديًّا (داخل قوة العمل وخارجها)، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل ومعدلات البطالة، ومعدل المشاركة في القوى العاملة ومعدلات التشغيل وغيرها.

أما مصدر البيانات الثاني، فيتمثل في البيانات والمعلومات المُسجلة والمحدَّثة لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، والناتجة من خلال عمليات التسجيل والتوثيق الرسمي الإلكتروني الـمُتَّبَع في هذه الجهات، حيث يقوم كلٌّ من: (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني) تزويد الهيئة بالبيانات المسجَّلة لديهم بشكلٍ دوري عن طريق الربط الإلكتروني بوصف هذه الجهات مصدرًا رئيسًا بيانات المشتغلين في القطاع الحكومي، والقطاع الخاص.