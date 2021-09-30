شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم.. 9 أحداث اقتصادية ترسم حركة المعدن النفيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب سوق الذهب العالمي اليوم الخميس 9 أحداث اقتصادية من شأنها التأثير على سعر الذهب في البورصات العالمية، وهو ما سيكون له تأثيرات على سوق الذهب في مصر، الذى سجل تحرك ملحوظ نحو الصعود أمس الأربعاء بقيمة 4 جنيهات تقريبًا.

ماذا ينتظر سوق الذهب اليوم؟.. سيتم الإعلان عن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي وغير التصنيعي في الصين ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي من Caixin في الصين والقراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة

كما سيتم إعلان القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا وفرنسا، والقراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، وإعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، ومؤشر مديري المشتريات في شيكاغو في الولايات المتحدة وخطابات لعدد من صنّاع السياسة بالفيدرالي الأمريكي ومؤشر تانكان التصنيعي وغير التصنيعي في اليابان.

أسعار الذهب اليوم

وبعد أن شهدنا هبوط ملحوظ في سعر الذهب خلال يومي الاثنين والثلاثاء، ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في جلسات التداول أمس الأربعاء بسبب تراجع طفيف لعوائد سندات الخزانة الأميركية وهو ما يلقي بعض الدعم في مواجهة توقعات متنامية لرفع أسرع من المتوقع لأسعار الفائدة الأميركية والتي دفعت الدولار أيضا إلى ذروة أشهر عديدة، حيث صعدت أونصة الذهب لكنها عادت لتنزل إلى نفس المستويات بـ 1730 دولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم لم تكن بعيدة عن التطورات العالمية في سعر الذهب ، حيث صعدت الأسعار 4 جنيهات تقريبًا لكنها عادت لتخسر نفس القيمة بختام جلسات التداول أمس الأربعاء.

أسعار الذهب في السوق المصري اليوم، وبلغ عيار 24 سجل 872 جنيها وعيار 21 سجل 763 جنيها وعيار 18 سجل 654 جنيها والجنيه الذهب 6104 جنيها.