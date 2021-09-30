شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات أسعار اللحوم فى السوق المصرى اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل سوق اللحوم الحمراء البلدى اليوم الخميس 30-9-2021 استقرار لأسعار جميع الأصناف، وذلك في ظل زيادة المعروض بالسوق المحلي، مع استمرار ضخ كميات كبيرة فى المنافذ التابعة لوزارة التموين وكافة المنافذ الحكومية، إَضافة إلى المعروض من اللحوم في السوق.

وسجلت اللحوم الكندوز 130-160 جنيها للكيلو واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، وأسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.