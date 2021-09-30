الارشيف / الاقتصاد

ماذا يناقش البنك الدولى فى اجتماعاته السنوى؟.. دعم التجارة أبرز المحاور

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يناقش البنك الدولى فى اجتماعاته السنوى؟.. دعم التجارة أبرز المحاور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى، وتحديدا يوم 15 أكتوبر المقبل فعالية مهمة ، حول التعافى الاقتصادى، حيث ستسلط هذه الفعالية الضوء على كيفية دعم التجارة للتعافي الاقتصادي من جائحة وبحث ما يمكن عمله لتمكين التجارة من الإسهام بدرجة أكبر في تحقيق النمو الاقتصادي والرخاء في مختلف أنحاء العالم. 

 

وستبحث الفعالية، بحسب ما أعلن علي الموقع الرسمى للبنك ، أهمية التجارة في استمرار إمدادات الغذاء والسلع الأساسية الأخرى في أعقاب الجائحة.

 

وستنظر في الإجراءات التي يمكن أن يتخذها واضعو السياسات لتسهيل حركة التجارة، بما في ذلك إزالة الحواجز غير الجمركية ودعم لوجستيات النقل وتوسيع نطاق تمويل التجارة. 

 

وستناقش التدابير الأطول أمداً اللازمة لمساعدة البلدان النامية على جني المنافع الاقتصادية للتجارة، مثل الاستثمار في البنية التحتية للخدمات اللوجستية.

 

وتتضمن الفعالية حوار حول التجارة والتعافى يتحدث فيه ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدوى، ونغوزي أوكونجو-أيويالا، المديرة العامة، منظمة التجارة العالمية.

 

كما يتحدث كل من ماري بانغيستو، المديرة المنتدبة، مجموعة البنك الدولى، ومختار ديوب  المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية.

يشار أن الاجتماعات السنوية ستعقد فى الفترة من 11 إلى 15 أكتوبر المقبل بالعاصمة واشنطن.

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا