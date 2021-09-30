شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط المهني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من منطلق الإستراتيجية ومحتوى التخطيط، تسعى مؤسسات وشركات من أجل الإدارة وضمان سير الاستثمار، إلى تطبيق مفاهيم عصرية، تتلاءم مع المتغيرات الداخلية والخارجية، لاعتبار أن التخطيط الممنهج توثيق وتأسيس وتقييم للأعمال، لاعتبار أن الأمر يحوي أهداف وخطط العمل على المدى الطويل.

على الرغم من أهمية وجود خطة إستراتيجية، إلا أن هناك من يسعى إلى عدم تطبيقها داخل المنشآت ما ينعكس على صُلب الإنتاج، مع مرور الوقت، وربما هناك أيضا من يسعى إلى التخطيط لعام أو عامين، علما بأن المسألة ما هي إلا استشراف للمستقبل، من حيث تحليل الأعمال وتحديد أهداف وغايات واقعية، لإنشاء مرجعية تكشف عن التوجهات الحالية والمستقبلية للأعمال.

ربما تستغرق عملية التخطيط بعض الوقت، إلا أنها تحقق الأهداف لأبعاد متنوعة، ما يؤثر على مشهد الأعمال وكيفية سيرها، للوصول إلى غايات النشاط التجاري، وتعزيز العمل بديمومة تقلل من المخاطر المحتملة. فضلا عن تحفيز الأعمال الاستباقية، مع تحديد بوصلة العمل والتخلص من التحديات، مع تركيز الجهود الرامية إلى تمكين الموظفين في بيئة العمل.

للتخطيط دور فاعل لتوجيه آلية العمل، ما يؤثر على اتخاذ القرارات، وبالتالي يصبح ضمن أدوات التحكم لتوجيه التنفيذ، ونصل إلى مرحلة الأداء المتوازن، لقياس أثر التخطي، بيد أن فروقات عدة بين التخطيط الإستراتيجي والتفكير الإستراتيجي، فالأخير يتطلب وضع رؤية وقتية ذات تأثير مباشر، عكس التخطيط الإستراتيجي الذي يتطلب مؤثرات على المدى البعيد، مع اختلاف الهدف، للوصول إلى المطلوب ومتطلبات العمل.

مع بدء العمل والخوض في سياسة أية سوق استثماري، هناك عوامل ومؤثرات، والسير بدونها يُحدث خللا في المؤسسات، فالإستراتيجيات تتمحور حول وضع أهداف طموحة وفهم البيئة المحيطة، بدءا من عناصر التخطيط وصولا إلى التنفيذ، لتحسين العملية الإستراتيجية، فغياب المفاهيم يعني أن مستقبل العمل الاستثماري أو منظومة المؤسسات وهيكلتها تعاني من مشكلات ستنعكس على الواقع فعليا، لذلك نسعى جميعا للوصول إلى الثقافة التنظيمية، من خلال بناء رؤية شاملة للمؤسسات، قادرة على تحديد مسارات العمل، للانتقال من الرؤية إلى التطبيق، مع التأكيد على مفاهيم حديثة تتواكب مع التقدم المهني والعمل التجاري.