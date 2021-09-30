شكرا لقرائتكم خبر عن «الجفالي» تكشف عن عروض خاصة لملّاك سيارات مرسيدس - بنز طرازات 2017 وما قبلها والان نبدء بالتفاصيل
وعن هذا العرض تحدث رئيس قسم التسويق والتطوير بشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات باسم ولي قائلاً: «إن تقديم أفضل خدمة للعملاء من أولوياتنا وجزء رئيسي لإستراتيجية تطوير أعمالنا المستمرة، خصيصاً فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع من أجل الحفاظ على ثقة عملائنا والعلاقة الدائمة معهم. ولذلك، نحرص على تقديم عروض حول الصيانة للطرازات الأقدم والتي تحتاج لصيانة دورية، خصيصاً في القِطع الاستهلاكية، وذلك من أجل الحفاظ على جودة الأداء المعهودة لسيارات مرسيدس-بنز».
ويمكن للعملاء طلب موعد صيانة من خلال الصفحة التي تم تخصيصها لهذا العرض على الموقع التالي: https://www.mercedesbenzks.com/ngcc.
يذكر أن شركة الجفالي وإخوانه للسيارات قدمت العديد من العروض والمبادرات، ومن أبرزها أسبوع الصيانة الخارجية في مدينة الرياض، والذي وجد إقبالاً كبيراً من العملاء، بالإضافة لعروض الصيانة التي شملت نظام عقود الصيانة الممتدة عند الشراء، والعروض التي يتم الكشف عنها بشكل متواصل.