شكرا لقرائتكم خبر عن «الجفالي» تكشف عن عروض خاصة لملّاك سيارات مرسيدس - بنز طرازات 2017 وما قبلها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس-بنز في المملكة العربية السعودية على التزامها بإستراتيجيتها في الحفاظ على ولائها للعملاء وتلبية تطلعاتهم دائماً عبر العديد من المبادرات والعروض في خدمات ما بعد البيع، والتي تمتد لفترات طويلة بعد عملية الشراء، حيث أعلنت الشركة مؤخراً عن تقديم عرض صيانة مميز لملّاك الفئات GLA وCLA2017 وما دون، والذي يشمل خصم 28% على قطع الغيار، و20% على أجرة اليد العاملة.

وعن هذا العرض تحدث رئيس قسم التسويق والتطوير بشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات باسم ولي قائلاً: «إن تقديم أفضل خدمة للعملاء من أولوياتنا وجزء رئيسي لإستراتيجية تطوير أعمالنا المستمرة، خصيصاً فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع من أجل الحفاظ على ثقة عملائنا والعلاقة الدائمة معهم. ولذلك، نحرص على تقديم عروض حول الصيانة للطرازات الأقدم والتي تحتاج لصيانة دورية، خصيصاً في القِطع الاستهلاكية، وذلك من أجل الحفاظ على جودة الأداء المعهودة لسيارات مرسيدس-بنز».

ويمكن للعملاء طلب موعد صيانة من خلال الصفحة التي تم تخصيصها لهذا العرض على الموقع التالي: https://www.mercedesbenzks.com/ngcc.

يذكر أن شركة الجفالي وإخوانه للسيارات قدمت العديد من العروض والمبادرات، ومن أبرزها أسبوع الصيانة الخارجية في مدينة الرياض، والذي وجد إقبالاً كبيراً من العملاء، بالإضافة لعروض الصيانة التي شملت نظام عقود الصيانة الممتدة عند الشراء، والعروض التي يتم الكشف عنها بشكل متواصل.