شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للأدوية تستعين بشركة عالمية لتصنيع خامات الدواء فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بقطاع الأعمال العام، إن القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، تسعى للدخول فى شراكة عالمية مع شركة دولية كبرى لتصنيع الخامات الدوائية فى مصر، الفترة المقبلة فى إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام، لتطوير مصانع الدواء.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أشار إلى أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم قريبا مع إحدى الشركات العالمية لتصنيع بعض الخامات الدوائية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير، بالإضافة إلى مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد لشركات إنتاج الدواء.

أضاف المصدر لـ"الخليج 365" أن مشروع تصنيع الدواء، من أهم المشروعات المستهدفة، وسبق أن تم زيارة شركات فى الصين لهذا الغرض خلال السنوات الماضية، لافتا إنه يتزامن مع مشروع تطوير الشركات للتصنيع الجيد، لزيادة الصادرات من خلال شهادة GMP، وبموجبها يتم التفتيش من الدول الراغبة فى الاستيراد على مصانع الدول المصدرة لضمان التصنيع الجيد المطابق للمواصفات.

أوضح أن تكلفة المشروع تصل لنحو بـ1.7مليار جنيه، وبالفعل يتم العمل فيه حاليا لتأهيل المصانع والارتقاء بجودتها، لدخول عالم تصدير الدواء، خاصة لدول القارة الافريقية الفترة المقبلة، بما يعزز من موارد الشركات المالية مستقبلا.

يشار أن القابضة للأدوية تمتلك 8 شركات تصنيع دواء بجانب شركة لتصنيع العبوات.