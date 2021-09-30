شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 11.6 مليون مركبة في مصر.. واستهلاك 6.7 مليون طن بنزين سنويًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى سعد رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن القطاع يعمل مسح للمركبات للتعرف على متوسط استهلاك الوقود لكل نوع من أنواع المركبات، مؤكدا أن أهمية المسح تعود في أنه يعاون القيادة السياسية في اتخاذ القرارات، وأن المسح تم اعتماده وفقا لبيانات إدارة المرور بوزارة الداخلية ووزارتي النقل والبترول، مضيفا أنه تم إحصاء 11.6 مليون مركبة في مصر باستثناء المركبات الدبلوماسية وتحت الطلب التي تصل لحوالي 400 ألف مركبة، بينما عدد مركبات "التوك توك" المرخص بلغ 226.

وأضاف رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية بجهاز التعبئة والإحصاء خلال تواجده ضيفا، اليوم الأربعاء، على برنامج على مسئوليتى، والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على فضائية صدى البلد، إن نتائج المسح تمت بناء على بيانات وزارة البترول، موضحا أنه يتم استهلاك 6.7 مليون طن بنزين، يعد الأكثر استهلاكا بنزين 92 بنسبة 50%، ولفت إلى أن مصر كانت تستورد بنزين في عام 2018، بواقع 1.8 مليار دولار، قبل أن ينخفض إلى 613 مليون دولار في 2020، مؤكدا أن مصر تستهلك 12 مليون طن سولار سنويًا.

وأشار مصطفى سعد، إلى أنه لدينا 244 محطة غاز طبيعي تم إنشاء 32 فقط في عام 2020 بما يعني خمس عدد المحطات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن 49% من إجمالي المركبات أصحابها حاصلون على مؤهل متوسط وفوق المتوسط، وكشف أن 75% من جملة المركبات صناعة بين سنة 2000 إلى 2020، لافتا إلى أن المسح استطاع إحصاء عدد المركبات التي تدخل مبادرة الإحلال التي تقدر بـ 2 مليون مركبة صناعة قبل عام 2000.

وأوضح مصطفى سعد رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن 53% من إجمالي استهلاك السولار في عام 2020 كان للسيارات للنقل، 81% من استهلاك الغاز بقطاع النقل في 2020 كان للسيارات الملاكي، بينما المتوسط السنوي للاستهلاك البنزين كان 4500 لتر للميكروباص في عام 2020، مؤكدا أن الدولة وفرت 4.5 مليار دولار من استيراد الوقود خلال عامين.