شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض بفعل زيادة في المخزونات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية حتى بينما تعتزم منظمة أوبك الإبقاء على نهجها المتأني في إضافة إمدادات إلى السوق.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 45 سنتا، أو 0.57 بالمائة، لتسجل عند التسوية 78.64 دولار للبرميل بعد أن كانت وصلت إلى 80 دولارا في جلسة الثلاثاء.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 46 سنتا، أو 0.6 بالمائة، إلى 74.83 دولار للبرميل.

وتعرضت السوق لضغوط أيضا من قوة الدولار الأمريكي الذي سجل أعلى مستوى في عام أمام سلة من العملات الرئيسية. ولأن النفط يجري تداوله بالعملة الخضراء فإن ارتفاع الدولار يجعل السلع الأولية أكثر تكلفة.

وتشهد أسعار النفط موجة صعود قوية مع تعافي الاقتصاد من الإغلاقات المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وارتفاع الطلب على الوقود بينما تشهد بعض الدول المنتجة اضطرابات في الإمدادات.