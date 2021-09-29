4 ركائز رئيسة لسياسة الحكومة الرقمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت هيئة الحكومة الرقمية أمس عن سياسة الحكومة الرقمية، التي تشكل خطوة مهمة نحو تلبية احتياجات المستفيدين، وتمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام للقطاع الحكومي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030.

وأوضحت الهيئة على حسابها في «تويتر»، أن سياسة الحكومة الرقمية تتكون من 4 ركائز رئيسية، هي: المشاركة والتحول والقدرات والحوكمة.

وقال محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد الصويان، خلال حفل نظمته الهيئة لإعلان سياسة الحكومة الرقمية وتسجيل أبرز المنصات الحكومية الرقمية، «إن الهيئة تسعى من خلال سياسة الحكومة الرقمية إلى إيجاد منظومة شاملة تركز على المستفيدين وتسهل التحول الرقمي للقطاع الحكومي، من خلال تعزيز قدراته، وتجديد نماذج الحوكمة لتحقيق أهداف الحكومة الرقمية».

وأضاف أن الهيئة تلتزم بحوكمة المنصات الرقمية، وذلك تعزيزا لتجربة المستفيدين، من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية، ومبادرة تحقق التطور المنشود للمجتمع السعودي.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل كذلك للوصول إلى مستويات متقدمة من النضج الرقمي في القطاع الحكومي، وتحقيق الاستثمار الأمثل للأصول القائمة، وتحسين الكفاءة التشغيلية لكل الخدمات والمنصات.

وثمن الصويان ما حققته المنصات الحكومية من إنجازات وطنية وتميز رقمي وتضافـر الجهـود، من خلال العمل المشترك، وتحقيـق التكامل بين المنصات الرقمية ومواءمة الإجراءات الحكومية، للوصول إلى تميز المملكة رقميا، كما توجه بالشكر لجميع الجهات الحكومية التي تجاوبت مع الهيئة وعملت على تسجيل منصاتها الرقمية.

وخلال الحفل عقدت جلسة نقاش بعنوان «حوكمة المنصات الرقميـة.. التوجه والأثر» بمشاركة نخبة من قيادات التحول الرقمي في الجهات الحكومية، حيث ناقشت الجلسة عددا من المحاور بدءًا من تنظيم وحوكمة المنصات الحكومية، وتوجهات المنصات الحكومية الرقمية، وخارطة الطريق وتطلعات المنصات الحكومية لهيئة الحكومة الرقمية.

وفي نهاية الحفل سلم محافظ الهيئة شهادات تسجيل المنصات للجهات التي تجاوبت مع تعميم الهيئة، وأبرزها منصات أبشـر، اعتماد، إيجار، بلدي، توكلنـا، سكني، صحتـي، قوى، مدرسـتي، وناجز.

يذكر أن هيئة الحكومة الرقمية هي الجهة المختصة بأعمال الحكومة الرقمية في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونها، إذ تهدف إلى توجيه الجهـود الوطنية للإسهام فـي مواءمة الإجراءات الحكومية، وتحقيق الاستثمار الأمثل للأصول القائمة، والارتقاء بكفاءتها التشغيلية، وتحسين تجربة المستفيدين مع الخدمات والمنصات الحكومية الرقميـة، وإثراء تجربة القطاع الحكومي في تقديم المنصات الرقمية.

4 ركائز رئيسة:





المشاركة: وتشمل الشفافية والتعاون والبيانات والخصوصية وإتاحة وتبادل المعلومات وإشراك المجتمع المدني والشمولية.

التحول: وتشمل التحديث الرقمي والنموذج التشغيلي المؤسسي وحوكمة تقنية الشركات والموارد المشتركة.

القدرات: وتشمل تمكين المستفيدين والقدرات التقنية والمهارات الرقمية والقدرات الإدارية وقدرات الأعمال والقدرات الشاملة.

الحوكمة: وتشمل الالتزام بالسياسات والمعايير وتصميم السياسات والمسؤولية وإشراك أصحاب المصلحة ومنتجات الحكومة الرقمية وتقديم الخدمات.



الجهات المتجاوبة مع تعميم الهيئة