شكرا لقرائتكم خبر «الكهرباء» تحصد جائزتين من مسابقة جمعية الأفكار الأمريكية 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت الشركة السعودية للكهرباء إنجازا عالميا جديدا بحصولها على جائزتين فضيتين من جوائز مؤتمر ومسابقة جمعية الأفكار الأمريكية 2021م، التي تعد أكبر منصة عالمية لتبادل أفضل الممارسات والأفكار المبتكرة والإبداعية.

وتوجت الشركة التي تشارك للمرة الأولى في هذا المسابقة، بالجائزتين في المؤتمر الذي عقد هذا العام افتراضيا في الولايات المتحدة، بمشاركة كبريات الشركات العالمية.

ويهدف برنامج الجوائز السنوية، إلى التعرف على إبداعات أعضاء جمعية الأفكار الأمريكية سواء الفرق أو الأفراد، وبرامج الأفكار والاقتراحات، والإنجازات الفردية، والأفكار الخلاقة في عدة فئات منها: الفكرة الخضراء - البيئة، الأمن والسلامة.

وحصل على الجائزة الفضية برنامج إبداع ضمن فئة التميز في الاتصال والتسويق للبرنامج، وهي جائزة تعنى بأهمية التواصل وتسويق برامج الأفكار مما يسهم في توفير الوعي ومشاركة الموظفين.

وتوفر هذه الجائزة الفرصة لتسليط الضوء على أنشطة الاتصال الخاصة بالشركة مثل: الحملات التسويقية، المنشورات والعروض الترويجية ومقاطع الفيديو التي تجعل البرنامج ناجحا.

وأوضحت «السعودية للكهرباء»، أنه لم يكن الفوز في هذه الفئة ليتحقق لولا تضافر الجهود والتعاون مع نشاط العلاقات العامة والاتصال، الذين بذلوا جهودا كبيرة في تنظيم وإظهار الحملة التسويقية لبرنامج إبداع بشكل احترافي.

أما الجائزة الثانية، فكانت في فئة فكرة العام - فريق -، وتعنى هذه الفئة بالأفكار والدراسات التي أدت إلى نتائج مادية أو معنوية، وكان لها الأثر الأكثر إيجابية على الشركة، شرط أن تكون مقدمة من فريق يضم موظفين اثنين أو أكثر.

وحصلت على الجائزة الفضية إدارة محطة التوليد التاسعة بالرياض، عن الدراسة التحسينية (تحسين عملية تشغيل وصيانة المولدات)، التي حققت وفرا ماليا تجاوز 125 مليون ريال.

وبينت الشركة أنها شاركت للمرة الأولى في هذه المسابقة، بـ 14 فكرة في مختلف الفئات، مفيدة بأن مشاركتها تنطلق من رؤيتها في أن تكون رائدة عالميا، ومن حرصها التام على توفير البيئة المحفزة على الإبداع، لإطلاق طاقات منسوبيها نحو آفاق جديدة في تحقيق المزيد من الإنجازات التي أسهمت في حصول الشركة على عشرات الجوائز المرموقة على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية.