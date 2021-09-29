«التجارة» تمدد لمجلس إدارة غرفة مكة 6 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، قرارا بالتمديد لمجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة «الدورة 20»، لحين صدور القرار الوزاري بتشكيل مجلس الإدارة الجديد «الدورة 21» ولمدة لا تتجاوز 180 يوما، ابتداء من 15 ربيع الأول 1443. وأكد القرار استمرارية عمل لجنة الإشراف على انتخابات غرفة مكة المكرمة، واستكمال إجراءات العملية الانتخابية. وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية هشام كعكي، أن التمديد لمجلس الدورة العشرين يأتي ضمن الدعم المستمر لقطاع الأعمال في مكة المكرمة، وتكريسا للجهود لاستكمال حزمة المشروعات التي أطلقتها الغرفة خلال الفترة الأخيرة، والتي من شأنها تعزيز الأداء الاقتصادي في مكة المكرمة.

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