شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تعوض خسائرها اليوم مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عوضت أسعار النفط خسائرها اليوم الأربعاء مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بأكثر من المتوقع واعتزام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإبقاء على منهجها المتأني لزيادة الإمدادات إلى السوق على الرغم من قوة الطلب في مختلف أنحاء العالم.

وزادت مخزونات الخام الأميركية 4.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي متجاوزة التوقعات، بدعم من تعافي الإنتاج بعد استئناف العمل في المنشآت البحرية التي أُغلقت بسبب إعصارين في منطقة الخليج الأميركي.

وزاد سعر الخام الأمريكي 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 75.52 دولار للبرميل، وكانت أسعار النفط قد بدأت في الصعود في الوقت الذي تتعافي فيه الاقتصادات من إغلاقات الجائحة، ويرتفع فيه الطلب على الوقود في حين شهدت بعض الدول المنتجة اضطرابات في الإمداد.

وقالت وزارة الطاقة الأمريكية، إن مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع الماضى، وزاد الإنتاج الأميركي إلى 11.1 مليون برميل يوميا وهو ما يتفق مع مستوى الإنتاج قبل الإعصار أيدا قبل شهر تقريبا.

وذكرت مصادر أن أوبك وحلفاءها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، ستبقي على الأرجح على اتفاق بزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر عندما تجتمع الأسبوع المقبل، على الرغم من ضغوط المستهلكين بزيادة أكبر في الإمدادات.