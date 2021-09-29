تمديد تأجيل الدفعات للمنشآت المتأثرة بالجائحة حتى نهاية 2021

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مدد البنك المركزي السعودي «ساما» برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت التي ما زالت متأثرة بإجراءات جائحة كورونا لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك حتى نهاية 2021.

وأوضح «ساما» في بيان أمس أنه مدد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program - أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص - مدة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ 1 أكتوبر 2021م إلى 31 ديسمبر 2021م؛ وذلك دعما للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا وفقا لتقييم جهات التمويل.

وأشار إلى أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020 حتى تاريخه قد تجاوز 107 آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 174 مليار ريال.

كما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 6 آلاف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال.

وتأتي هذه البرامج دعما للقطاع الخاص ولمستويات السيولة في النظام المالي، حيث تساهم في تمكين جهات التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل القطاع الخاص، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

تمديد برنامج تأجيل الدفعات 3 أشهر إضافية إلى 31 ديسمبر 2021

الهدف:

دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، المتأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا

برنامج تأجيل الدفعات:







العقود المستفيدة: 107 آلاف عقد



قيمة الدفعات المؤجلة: 174 مليار ريال



برنامج التمويل المضمون: