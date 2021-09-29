وزير المالية يدعو البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للاستفادة من الاقتصاد الدائري الكربوني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير المالية محمد الجدعان ضرورة اتباع نهج أكثر شمولا تجاه تغير المناخ، مثل إطار الاقتصاد الدائري الكربوني، وشجع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على الاستفادة من إطار عمل الاقتصاد الدائري الكربوني، الذي اعتمد بالكامل من قبل قادة مجموعة العشرين في قمة الرياض 2020.

وقال الجدعان في كلمته الافتتاحية في اللقاء الافتراضي بعنوان «بناء المدن الذكية خلال أزمة (كوفيد 19) ضمن الفعاليات المصاحبة للاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن المملكة - خلال رئاستها لمجموعة العشرين- قدمت أجندة تهدف إلى تعزيز استخدام التقنية في البنية التحتية؛ بهدف تطوير استثمارات البنية التحتية عالية الجودة لتحقيق نتائج اجتماعية واقتصادية وبيئية أفضل.

وأوضح الجدعان الذي يتولى منصب محافظ المملكة لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية منذ عام 2016، أن المملكة تدرك بشدة أهمية البنية التحتية الرقمية، لافتا إلى أنها اتخذت العديد من المبادرات في إطار رؤية المملكة 2030 لدعم المدن الذكية، مبينا أن «التقنيات الجديدة ستؤدي دورا بارزا في إعادة تشكيل العالم، وفي الوقت نفسه نحتاج إلى أن نراقب الآثار المحتملة بشأن عدم المساواة، وأن نتجنب توسيع «الفجوة الرقمية» بين الدول وداخلها.

المرتبة الثانية

وفيما يتعلق بتجربة المملكة قال الجدعان «يسعدني أن أشير إلى أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الثانية عالميا بين دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021م؛ حيث استثمرت المملكة في بنيتها التحتية الرقمية في ضوء رؤية 2030، ومن ذلك إطلاق مدينة ذا لاين (TheLine) في نيوم».

ونوه إلى عدد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (برنامج ندلب)، الذي سيعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية لـ35 مدينة صناعية مع التركيز على الثورة الصناعية الرابعة.

آثار هائلة

من جهته، أوضح رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين ليتشن، أن الجائحة العالمية خلفت آثارا هائلة على طريقة إدارة المدن وتوفير خدمات الرعاية الصحية واستهلاك الطاقة، إلا أن المدن الذكية في حقبة (كوفيد-19) ستتبنى التقنيات الحديثة للوصول إلى الحوكمة الرقمية وتوفير خدمات الرعاية الصحية التي يمكن الوصول إليها عن بعد واستخدام وسائل الطاقة والنقل الصديقة للبيئة؛ ما يؤدي بصورة مجتمعة إلى توفير بيئة حضارية مستدامة ومرنة في المستقبل.

عضو مؤسس

وشارك في هذا اللقاء كل من: مدير عام إدارة المصرفية - البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية نجيب حيدر، ووكيل جذب وتطوير الاستثمار بوزارة الاستثمار فيصل حمزة، والمدير التنفيذي لشركة تطوير البحر الأحمر جريجوري سوروبلان ، ومستشار التقنية والمنصات الرقمية بالهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس هيثم حاتم الكاهلي، فيما أدار اللقاء مدير عام تصميم السياسات والمستشار بمؤسسة الملك خالد الخيرية أسامة الحناكي.

والمملكة عضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ويهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين ترابط البنى التحتية في قارة آسيا وخارجها من خلال الاستثمار في البنية التحتية الخضراء التي تعكس الاستدامة والابتكار، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة الإقليمية في معالجة تحديات التنمية من خلال العمل في إطار تعاون وثيق مع مؤسسات التنمية الثنائية ومتعددة الأطراف الأخرى.