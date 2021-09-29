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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المنتدى العالمي الأول للغذاء والتغذية، يعقد في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل، وذلك بعد يومين من اليوم العالمي للتوعية من هدر الغذاء.

وقالت نائبة قسم الغذاء والتغذية في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» نانسي أبورتو، «إن هذا العام سيسلط الضوء على الأفكار الجديدة للحد من إهدار الطعام، لضمان إطعام وتغذية 8 مليارات شخص يعيشون علي كوكب الأرض، وذلك في الوقت الذي يعيش فيه العالم أزمة جوع وسوء التغذية وانعدام للأمن الغذائي».

وأضافت «إن ارتفاع تكلفة الغذاء أدت إلى جعل الطعام المغذي بعيدا عن متناول 3 مليارات شخص في جميع مناطق العالم بما في ذلك أوروبا، فيما تقدر «الفاو» الغذاء المهدر بنحو 14 من الإنتاج العالمي للطعام ما بين مرحلة الحصاد إلى البيع بالتجزئة، كما يهدر 17 من الأغذية المتاحة للمستهلكين»، داعية إلى بذل الجهود لوقف فقد وهدر الغذاء.