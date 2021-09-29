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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الهيئة الملكية بينبع وقعت اتفاقية استثمارية مع شركة إي في ميتالز العربية للصناعة، بهدف إنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج كيميائيات البطاريات الكهربائية عبر إنتاج الليثيوم والنيكل والزنك والكروم والمنغنيز ومكونات البطاريات الكهربائية. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن المشروع سينشأ على مساحة تقدر ب 127 هكتارا، ويبلغ حجم الاستثمار 3,375 مليون ريال تقريبا، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 494 فرصة وظيفية. ويأتي المشروع ضمن إطار تنمية وتنويع وتطوير الاستثمار ونهج الهيئة الملكية الدائم والمستمر بتنويع الفرص الاستثمارية بمدينة ينبع الصناعية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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