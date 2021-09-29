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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منصة التدريب الالكتروني (تقدم UpTurn) دشنها مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة المهندس محمد الجاسر، حيث تقدم خدماتها لمنسوبي الوزارة.

وتعد المنصة واحدة من جملة مشروعات وكالة الوزارة للموارد البشرية التي تهدف إلى تفعيل التدريب الالكتروني، لتطوير وتنمية المهارات الفنية والسلوكية لموظفيها والجدارات اللازمة ليسهموا بفاعلية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بما يخدم خطة الوزارة في التحول الرقمي والأتمتة لخدماتها، عبر استخدام أدوات ووسائل التدريب التقنية الحديثة التي تحتويها المنصة.

وتحتوي المنصة على جملة من المميزات التي تتمثل في تفعيل التدريب الالكتروني كإحدى وسائل التدريب الحديثة، لمنح منسوبي ومنسوبات الوزارة فرص التدريب الملائمة، بناء على تحديد الاحتياجات التدريبية لهم.

وتقدم منصة « تقدم» البرامج التدريبية الفنية والسلوكية والدورات المتخصصة والموجهة، من خلال الفصول الافتراضية والدورات التدريبية المختلفة.