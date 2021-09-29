شكرا لقرائتكم خبر منصة التدريب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعد المنصة واحدة من جملة مشروعات وكالة الوزارة للموارد البشرية التي تهدف إلى تفعيل التدريب الالكتروني، لتطوير وتنمية المهارات الفنية والسلوكية لموظفيها والجدارات اللازمة ليسهموا بفاعلية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بما يخدم خطة الوزارة في التحول الرقمي والأتمتة لخدماتها، عبر استخدام أدوات ووسائل التدريب التقنية الحديثة التي تحتويها المنصة.
وتحتوي المنصة على جملة من المميزات التي تتمثل في تفعيل التدريب الالكتروني كإحدى وسائل التدريب الحديثة، لمنح منسوبي ومنسوبات الوزارة فرص التدريب الملائمة، بناء على تحديد الاحتياجات التدريبية لهم.
وتقدم منصة « تقدم» البرامج التدريبية الفنية والسلوكية والدورات المتخصصة والموجهة، من خلال الفصول الافتراضية والدورات التدريبية المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر منصة التدريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.