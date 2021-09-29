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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حملة توعوية أطلقها المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه أمس، لرفع الوعي في ترشيد الاستهلاكات المائية، وذلك عن طريق البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه «قطرة» التي تستهدف منسوبي الجهات الحكومية، متمحورة حول سلوكيات وطرق الاستهلاك الأمثل للمياه داخل وخارج المنشآت.

وتستهدف الحملة التي تستمر مدة أربعة أيام، 10 جهات حكومية، وهي كل من: وزارة الدفاع، وزارة الصحة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة التعليم، الحرس الوطني، وزارة الرياضة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وزارة الشؤون الإسلامية كمرحلة أولى لتغطية الجهات الحكومية.

ويركز المركز على قياس استهلاك المياه للمنشآت قبل وبعد الحملة، وتحليل ومقارنة الإحصاءات، وتفعيل استطلاع الرأي لقياس معرفة منسوبي الجهات بالبرنامج ومدى إدراكهم لطرق الاستهلاك المائي.