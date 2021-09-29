شكرا لقرائتكم خبر القطاع الصناعي يوظف 2999 سعوديا و4623 وافدا في أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الصناعي خلال أغسطس الماضي بنحو 2999 عاملا، فيما ارتفع عدد العاملين من الوافدين بنحو 4623 عاملا، ليصل إجمالي العاملين الجدد في القطاع خلال أغسطس إلى نحو 7622 موظفا، وذلك بحسب بيانات التقرير الصادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وأظهرت البيانات أن عدد التراخيص للمصانع الجديدة بالسعودية خلال أغسطس 2021، بلغ 92 مصنعا بحجم استثمارات 4 مليارات ريال، في حين أن عدد المصانع التي بدأت الإنتاج الفعلي بلغ 97 مصنعا خلال الشهر نفسه بنسبة نمو سنوية بلغت 143% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأوضح تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن 90% من إجمالي التراخيص الصناعية الجديدة كانت ذات استثمار وطني، وشكلت المصانع الصغيرة قرابة 85% من إجمالي المصانع المرخصة، فيما استحوذت منطقة الرياض على النسبة الأكبر من التراخيص الجديدة بعدد 29 رخصة صناعية خلال الشهر نفسه، وتلتها منطقة مكة المكرمة بـ 25 رخصة، ثم المنطقة الشرقية بـ16 رخصة.

وبين التقرير أن نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن استحوذ على العدد الأكبر من المصانع التي بدأت الإنتاج خلال الشهر الماضي بعدد 22 مصنعا، تليها المصانع العاملة في صنع الأثاث بـ 20 مصنعا، بينما تصدرت منطقة الرياض النصيب الأكبر من عدد المصانع المنتجة الجديدة بـ61 مصنعا، في حين شكلت المصانع الصغيرة التي بدأت الإنتاج خلال الفترة نفسها النسبة الأكبر بـ66%، وكذلك 92% من المصانع التي بدأت الإنتاج كانت ذات استثمار وطني.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة بنهاية أغسطس وصل إلى 10,159 مصنعا، تتصدرها المصانع العاملة في إنتاج المعادن اللافلزية بأكثر من 2000 مصنع، في حين بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في إجمالي المصانع أكثر من 1,334 تريليون ريال.

وحول المؤشرات التعدينية أبان تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية إلى أن الرخص التعدينية الجديدة التي أصدرتها الوزارة خلال أغسطس الماضي بلغ عددها 50 رخصة، وتوزعت ما بين 35 رخصة محاجر و11 رخصة استطلاع، و4 رخص كشف، ليصل إجمالي الرخص التعدينية حتى نهاية أغسطس قرابة 1813 رخصة، تتصدرها رخص مواد البناء بـ1,066 رخصة، ثم رخص الاستكشاف بـ 556 رخصة.

يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية والتعدينية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي والتعديني في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية والتعدينية الجديدة، بالإضافة إلى حجم الوظائف الجاذبة للقطاعين.

التغير في عدد العاملين بالقطاع الصناعي خلال أغسطس 2021







إجمالي العاملين + 7622



العاملون السعوديون + 2999



العاملون الوافدون + 4623



أهم المؤشرات الصناعية عن أغسطس 2021





التراخيص الجديدة 92 ترخيصا



عدد المصانع التي بدأت الإنتاج الفعلي 97 مصنعا



حجم الاستثمار في المصانع الجديدة 4 مليارات ريال



إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء بنهاية أغسطس 10,159 منشأة



أهم المؤشرات التعدينية عن أغسطس 2021

التراخيص الجديدة 50 ترخيصا توزعت إلى:

