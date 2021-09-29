هبوط في أسعار الذهب بمصر في ختام التعاملات.. والجرام يتراجع 6 جنيهات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، بنحو 6 جنيهات في السوق المصري.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن سعر الذهب سجل 760 جنيهاً للجرام من عيار 21، وسط تذبذب الآن في سعر الذهب في البورصات العالمية.

ونشرت الصحيفة قائمة بأسعار الذهب اليوم:

عيار 24 سجل 868.5 جنيه

عيار 21 سجل 760 جنيها

عيار 18 سجل 651.5 جنيه

الجنيه الذهب 6080 جنيها

أونصة الذهب 1723 دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن هبوط الذهب في مصر جاء بعد انخفاض سعر الذهب عالميًا إلى مستويات 1723 دولار، بعد أن لامس مؤشر الدولار أعلى مستوياته في 11 شهرا عند 93.891 الأمر الذى يزيد من تكاليف حيازة الذهب.