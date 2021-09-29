شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 29-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 29-9-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط هبوط المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.376 مليار جنيه.

إيقاف تداول 12 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، حق الاكتتاب لشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات-1، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الشمس للإسكان والتعمير، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، الدولية للأسمدة والكيماويات، المنصورة للدواجن، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات. إيقاف تداول 12 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، حق الاكتتاب لشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات-1، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الشمس للإسكان والتعمير، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، الدولية للأسمدة والكيماويات، المنصورة للدواجن، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.

البورصة تخسر 1.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط هبوط المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.376 مليار جنيه. البورصة تخسر 1.9 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط هبوط المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.376 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 317.7 مليون ورقة مالية بقيمة 986.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.6 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.74%، والعرب على 5.17% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.54% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.45%.

ومالت صافي تعاملات الإراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 4.5 مليون جنيه، 45.6 مليون جنيه، 37.4 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 75.7 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 9.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 10391 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 2284 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 12722 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 4053 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 2699 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3631 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 4574 نقطة، وزاد مؤشر السندات بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1103 نقطة.

وصعدت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 74 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية للزيوت المعدنية بسعر إغلاق 3.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.65%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 21.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.35%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 11.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.09%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 6.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.60%.

- انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي بسعر إغلاق 19 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.26%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري-1 بسعر إغلاق 0.113 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.39%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 1.804 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.83%.

- سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.89%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 78.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.53%.

- الزيوت المستخلصة ومنتجاتها بسعر إغلاق 1.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.94%.