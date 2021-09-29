شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون وأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شبة الجزيرة العربية دانيال بنيام، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية اليوم، عبر الاتصال المرئي.

كما تمت مناقشة إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.