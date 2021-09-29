شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تتلقى طلب قيد شركة إي فاينانس للاستثمارات بعدد 1.6 مليار سهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، عن ورود طلب قيد أسهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" بحجم 1.6 مليار سهم بقيمة 800 مليون جنيه بسعر 0.5 جنيه للقيمة الاسمية للسهم، وجاري فحص المستندات لعرضها على لجنة القيد، وذلك تنفيذًا لنص المادة 20 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 في 22 يناير 2014 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.

وبلغت عدد الشركات المقيدة بسوق المال المصري 238 شركة موزعة بين 212 شركة مقيدة بالسوق الرئيسي و26 شركة مقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ رأس المال السوقي لهذه الشركات 731 مليار جنيه حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، أما بالنسبة للسندات المقيدة بلغت عددها 183 إصدار موزعة بين 136 إصدار سندات خزانة، 19 إصدار سندات إسكان، و2 سندات شركات و26 سندات توريق بإجمالي رأس مال سوقي 1.967 تريليون جنيه في 31 أغسطس عام 2021.

وتدير البورصة المصرية 4 أسواق وهي سوق الأسهم، سوق السندات، سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسوق خارج المقصورة، وتضم البورصة صندوق وحيد للمؤشر، و3 صكوك تمويل مقيدة، و3 صناديق استثمار مغلقة وصندوق استثمار عقاري و128 شركة سمسرة.