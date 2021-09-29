شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم السعودية والبحرينية بجلسة الأربعاء.. وهبوط الإمارات والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.01% رابحًا 1.24 نقطة ليغلق عند مستوى 11383.65 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.08% رابحًا 1.43 نقطة ليغلق عند مستوى 1703.22 نقطة، فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.14% خاسرًا 4.18 نقطة ليغلق عند مستوى 2826.53 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.33% خاسرًا 25.69 نقطة ليغلق عند مستوى 7730.626 نقطة، كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.01% رابحًا 1.24 نقطة ليغلق عند مستوى 11383.65 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.04% خاسرًا 8.44 نقطة ليغلق عند مستوى 23909.68 نقطة، وبلغ حجم التداول 181.3 مليون سهم بقيمة 6.1 مليار ريال.

وصعد 11 بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الاستثمار والتمويل بنسبة 2.65%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.5%، يليه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.13%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.02%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.79%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.46%، ثم قطاعي تجزئة الأغذية والمواد الأساسية بنسبة 0.2%، 0.19%، على التوالي، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.12%، وأخيرًا قطاعي إدارة وتطوير العقارات والبنوك بنسبة 0.05%، 0.03%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.96%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.94%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.63%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.29%.

وقفز 100 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عسير" بنسبة 9.96%، ثم سهم "العبداللطيف" بنسبة 4.29%، ثم سهم "جبسكو" بنسبة 3.26%، وتراجع 86 سهمًا على رأسها سهم "تكافل الراجحي" بنسبة 3.08%، ثم سهم "مبكو" بنسبة 2.82%، ثم سهم "الدريس" بنسبة 2.57%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 492.5 مليون ريال سعودي.





بورصة البحرينكما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.08% رابحًا 1.43 نقطة ليغلق عند مستوى 1703.22 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.4 مليون سهم بقيمة 924.4 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 36.75% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 4.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%، وصعدت أسهم مجموعة البركة المصرفية، المؤسسة العربية المصرفية، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.45%، 0.29%، 0.2%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع المال بنسبة انخفاض 3.53% بضغوط هبوط سهمي بنك البحرين الوطني، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.33%، 0.11%، على التوالي.





بورصة الكويتفيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% خاسرًا 1.84 نقطة ليغلق عند مستوى 6872.87 نقطة، فيما زاد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% رابحًا 1.69 نقطة ليغلق عند مستوى 7504.90 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.18% خاسرًا 10.15 نقطة ليغلق عند مستوى 5626.13 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.07% خاسرًا 4.20 نقطة ليغلق عند مستوى 5894.32 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 296.2 مليون سهم بقيمة 45.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12354 صفقة، وهبطت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المنافع بنسبة 0.42%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.32%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.29%، ثم قطاعي التأمين والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%، 0.06%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.44%، ثم قطاعي المواد الأساسية والرعاية الصحية بنسبة 0.2%، 0.19%، على التوالي، ثم قطاعي الطاقة والبنوك بنسبة 0.03%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.02%.





بورصة دبيوهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.14% خاسرًا 4.18 نقطة ليغلق عند مستوى 2826.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 52.5 مليون سهم محققة ما قيمته 109.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2368 صفقة لعدد 34 سهمًا، وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها التأمين بنسبة 0.68%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.35%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.29%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.05%، ثم قطاعي السلع والعقارات بنسبة 0.06%، 0.05%، على التوالي.

وقفز 12 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 14.75%، ثم سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 14.15%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.25%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.73%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.4 مليون ورقة بقيمة 25.6 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.24%.





بورصة أبو ظبيوانخفض المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.33% خاسرًا 25.69 نقطة ليغلق عند مستوى 7730.626 نقطة، وربح رأس المال السوقي 2 مليار درهم عند مستوى 1.342 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 153.8 مليون سهم بقيمة 1.3 مليار درهم عبر تنفيذ 5549 صفقة.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الطاقة بنسبة 0.96%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.75%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.56%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.27%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.15%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.02%.

وارتفع 19 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 4.06%، ثم سهم "شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات" بنسبة 4.04%، ثم سهم "شركة الوطنية للتكافل" بنسبة 2.27%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها سهم "شركة مخازن زي" بنسبة 3.79%، ثم سهم "شركة دانة غاز" بنسبة 3.64%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 3.23%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 316.2 مليون درهم.