شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار خصم ضريبة الدخل المستحقة على عوائد سندات الخزانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة الوقائع المصرية، تفاصيل قرار خصم الضريبة على الدخل المستحقة على عوائد الاحتفاظ بسندات الخزانة.

ونشرت الجريدة، أنه بعد الاطلاع علي القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 74 لسنة 2021 بربط الموازنة العاملة للدولة للسنة المالية 2021/2022، وعلى قرار وزير المالية رقم 333 لسنة 2021 ولصالح العمل ومقتضياته:

يكون خصم الضريبة على الدخل المستحقة على عوائد الاحتفاظ بسندات الخزانة التى يتم إصدارها بدءا من 1/7/2022 وفق نظام تاريخ الاستحقاق، وذلك من خلال خصم مبلغ الضريبة بالكامل من آخر حامل للسند فى اليوم السابق علي يوم استحقاق قيمة الكوبون.

أما بالنسبة إلى ما تم إصداره من سندات الخزانة قبل 1/7/2022 فيتم خصم الضريبة علي الدخل المستحقة على عوائدها بنظام نسبة المدة المنقضية، وذلك بالنسبة إلى أول كوبون يستحق بعد هذا التاريخ،على أن يتم بعد ذلك خصم الضريبة المستحقة على الكوبونات التالية بنظام تاريخ الاستحقاق.

ويلغي قرار وزير المالية رقم 333 لسنة 2021 المشار إليه

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة ةعلى الجهات المختصة تنفيذه.