شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي يعلن تمديد برنامج تأجيل الدفعات للمنشآت عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البنك المركزي السعودي تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات Deferred Payment Program – أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص - مدة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ 1 أكتوبر f0f1م إلى 31 ديسمبر 21.

ويأتي هذا لدعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت متأثرة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا وفقا لتقييم جهات التمويل

الجدير بالذكر، أن عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس حتى تاريخه قد تجاوز ۱۰۷ آلاف عقد، فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 17 مليار ريال، كما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 1 آلاف عقد بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال.

وتأتي هذه البرامج دعما للقطاع الخاص والمستويات السيولة في النظام المالي حيث تساهم في تمكين جھات التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل القطاع الخاص، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.