بالأسعار| أقوى عروض ’’كارفور‘‘ على الأدوات المدرسية والملابس والسلع الغذائية والشاشات واللاب توب استعدادا للعام الدراسي الجديد

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت إدارة كارفور عن تخفيضات وخصومات هائلة، بمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد 2021-2022.

وأكدت إدارة كارفور، أن الخصومات على الأدوات المدرسية والسلع الغذائية والملابس والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والشاشات واللاب توب والمنظفات ومستحضرات التجميل.

وأشارت السلسلة الأشهر في مصر إلى أن العروض مستمرة حتى 10 أكتوبر، ومتاحة بجميع فروع كارفور، ومتاحة أيضا أونلاين، من خلال: https://www.carrefouregypt.com/mafegy/en/n/c/clp_big-volume

وفيما يلي العروض:

مواعيد عمل كارفور الجديدة

مواعيد العمل يوميا من 9ص حتى الساعه 11:00 م بالنسبة للفروع الموجودة في المولات طوال أيام الأسبوع .. وخارج المولات من الساعه 9ص حتى الساعه 12 ص ماعدا العطلة الأسبوعية من 9 ص 1:00 ص.

فروع كارفور ماركت بمصر:

جرين بلازا - Green Plaza

رويال بلازا - Royal Plaza

الملتقى - Al-Moltaqa

المنصورة - Mansoura

خليج نعمة - Neama Bay

همبرا - Hambra

صن تيرا - Sunterra

ميجا مول - Mega Mall

ميراج سيتي - Mirage City

المعادي الجديدة - New Maadi

حلوان - Helwan

طرة - Torah

الحمد - El-Hamd

دون تاون - Down Town

زيزينيا - Zizinia

بيرامدز مول - Pyramids Mall

بيرامدز فيو - Pyramids View

دولفين مول - Dolphin Mall

جزيرة بلازا - Gezira Plaza

طيبة مول - Tiba Mall

السراية مول - Saraya Mall

حلوان - Helwan

15 مايو - 15 May

فروع كارفور هايبر بمصر:

سيتي سنتر المعادي - City Center Maadi

كايرو فيستفال سيتي - Cairo Festival City

صن سيتي - Sun City

الشروق - Shorouk

العبور - Obour

داندي - Dandy

سيتي سنتر اسكندرية - City Center Alexandria

سيتي لايت - City Light

عروبة - Orouba

طنطا - Tanta