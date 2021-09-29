شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة للجلسة الثالثة على التوالي.. و1.9 مليار جنيه خسائر سوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط هبوط المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.376 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 10391 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 2284 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 12722 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 4053 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 2699 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3631 نقطة.