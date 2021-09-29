شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء ترتفع 3جنيهات وعيار 21 يسجل 766 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ارتفاعا بقيمة 3 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر شعبية في السوق 766 جنيها للجرام، بعد تعافي جزئي في سعر أونصة الذهب اليوم لتسجل مستويات 1744 دولار عقب هبوط أمس إلي 1730 دولار.





أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار الذهب 18 يسجل 656 جنيها.

عيار الذهب 21 يسجل 766 جنيها.

عيار الذهب 24 يسجل 876 جنيها.

الجنيه الذهب 6120 جنيها.

اونصة الذهب 1744 دولار.

يترقب المتداولون على الذهب والعملات خطابا مهما من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأمر الذي قد يعمق خسائر الذهب، حيث يسجل المعدن المفيس تراجعات مستمرة للأسبوع الثاني على التوالي بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي نيته لخفض برامج تحفيز الاقتصاد.

ومن المرتقب اليوم الأربعاء 29 سبتمبر2021 إعلان مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة ومخزونات النفط الخام الأمريكية وخطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي وخطاب محافظ بنك إنجلترا وخطاب محافظ بنك اليابان وخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي

قد تشهد أسعار الذهب تقلبات عدة خلال الساعات القادمة مع هذه الخطابات للشخصيات الاقتصادية والمصرفية العالمية والتي ترسم رؤية عن مستقبل الأسواق العالمية.