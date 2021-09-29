شكرا لقرائتكم خبر عن "واعد" تستثمر 1.9 مليون ريال في "محتوايز" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • إنشاء نموذج عمل مُستدام لمنصات البودكاست التي تشهد نمواً سريعاً في المملكة

أعلن مركز واعد، ذراع ريادة الأعمال في أرامكو السعودية، عن استثمار بقيمة 1.9 مليون ريال في شركة" محتوايز" السعودية، شبكة البودكاست الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمُطور التقني القائم على تمكين صناع المحتوى الصوتي من خلال تدريبهم وربطهم بالرعاة الممولين . وسيقدم الدعم على هيئة استثمار رأس مال جريء من قبل واعد فينشرز، صندوق رأس المال الاستثماري في مركز واعد.

تهدف الخطوة الاستثمارية في "محتوايز" إلى إنشاء نموذج عمل مُستدام لمنصات البودكاست التي تشهد نمواً سريعاً في المملكة مستقطبة حوالي 5.1 مليون مستمع أسبوعياً. ومن جهتها تُخطط "محتوايز"، والتي أسست على يد مُقدم البودكاست السابق خالد القنيعة في 2018، لتوظيف رأس المال المُقدم لتطوير حلول برمجيات المنصة ورفع نسب موظفيها وزيادة محتوياتها، كما تنوي إطلاق حل تقني يسمح للشركات الراعية بوضع إعلاناتها في أكثر من 100 ملف بودكاست مؤرشف ليسهل لصُناع البودكاست حفظ استثمار ملفاتهم الصوتية المسجلة سابقا.

و قال خالد القنيعة تعليقا على مبادرة واعد الاستثمارية: "تُعتبر محتوايز وسيلة ذكية لتحقيق الدخل من قطاع البودكاست حيث تُساعد منصتنا هذا القطاع على النمو والازدهار في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نقدر دعم واعد لمنصة محتوايز ونشكر جهودها لتحفيز نمو قطاع المحتوى الرقمي ليصل إلى مستوى جديد من النجاح والاستدامة المالية".

من جهته أشار المهندس فهد العيدي، المدير الإداري لمركز واعد، إلى أن قرار الاستثمار في "محتوايز" يتماشى مع حرص واعد على دعم الشركات الناشئة السعودية التي تساهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي المحلي، مضيفا أن النموذج المالي المستدام للمنصة يساعد في توليد الدخل من قطاع التدوين الصوتي ويشجع المزيد من صناع المحتوى في المملكة على المشاركة ".

وبحسب دراسة حديثة أجرتها شركة Hootsuite Digital Report فإن قطاع التدوين الصوتي (البودكاست) يشهد نمواً سريعاً بين مستخدمي الإنترنت في السعودية، وخصوصا للذين تتراوح أعمارهم بين 16 و40 سنة، حيث يخصص المستخدمون ساعة و17 دقيقة في المتوسط كل يوم للاستماع للتسجيلات الصوتية.

ومع ذلك، تشهد وتيرة نمو هذا القطاع تعثراً بسبب افتقار منتجي ومُقدمي البودكاست لفرص التمويل المناسبة والذي يدفعهم للاعتماد على استقطاب الدعم المالي من رعاة الشركات الكبرى على الرغم من صعوبة تأمينه. دفع ذلك مؤسس "محتوايز" خالد القنّاع لتهيئة المنصة لتكون ممولة من قبل الرعاة، حيث يحظى المُعلنين بفرصة اختيار ملفات البودكاست التي تتناسب مع أهداف شركاتهم أو مؤسساتهم، واختيار الجماهير المستهدفة وفقاً لمعايير محددة مثل الجنس وقوة الأرباح والاهتمامات، كما يتيح النموذج لصناع المحتوى دخلاً من الإعلانات يمكنهم من تطوير برامجهم.