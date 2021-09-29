شكرا لقرائتكم خبر عن ذي بانكر: البنك الأهلي السعودي ثاني أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط من حيث الملاءة المالية لعام 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد البنك الأهلي السعودي، أكبر البنوك السعودية التأكيد على حضوره القوي والمتصدّر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث أعلنت مجلة ذي بانكر العالمية المتخصصة في قطاع الصناعة المالية والمصرفية عن اختيار البنك كثاني أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي المرتبة 89 عالمياً من بين 1000 بنك ضمّتها القائمة من حيث الملاءة المالية، وذلك وفقاً للتصنيف السنوي للمجلة لعام 2021 والذي تصدره تحت عنوان "أكبر 1000 بنك على مستوى العالم".

واستندت المجلة في نسختها الأخيرة من تصنيفها السنوي الذي شمل أكبر 1000 بنك من مختلف الأسواق العالمية، على قياس معيار "الملاءة المالية"، والذي يعدّ واحداً من أهم وأبرز مؤشرات قياس قوة المراكز المالية للبنوك والمؤسسات المصرفية، حيث أظهر البنك الأهلي السعودي تفوقاً ملحوظاً في هذا الجانب أهّله لهذا الموقع المتقدم على الصعيد الإقليمي والعالمي.

ويأتي تصنيف "ذي بانكر" للبنك الأهلي السعودي في تأكيد جديد على قوة الملاءة المالية و أصول البنك والتي تعزز من موقعه وقدرته التنافسية ضمن قطاع الصناعة المصرفية .

ويُعدّ البنك الأهلي السعودي أكبر مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية، بإجمالي أصول تتجاوز 896 مليار ريال (239 مليار دولار أمريكي)، وقاعدة حقوق ملكية تبلغ 159 مليار ريال (42 مليار دولار أمريكي). ويتمتع البنك بسيولة ومركز رأسمالي قوي يمكّنه من تمويل خطط التنمية الاقتصادية والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن البنك الأهلي السعودي كان قد كشف عن شعاره وهويته الجديدة مؤخراً تحت شعار "معاً نصنع الغد" إثر نجاح عملية الاندماج التاريخية مع مجموعة سامبا المالية.